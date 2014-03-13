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债券 | 2014年 3月 13日 星期四 18:27 BJT

标题新闻：希腊第四季失业率达27.5%创纪录新高，前一季为27.0%，2013年平均为27.3%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 张明钧; 审校 高琦)
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