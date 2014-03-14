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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 11:49 BJT

路透基点：两家银行参贷星河湾集团17.6亿人民币三年期贷款--RLPC

路透香港3月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，星河湾集团的17.6亿人民币(2.87亿美元)三年期定期贷款已经吸引到两家银行。

牵头行中国农业银行上海分行将承贷8.80亿人民币。中国银行上海分行亦承贷8.80亿人民币。

消息人士称，该贷款透过上海浦东星河湾房地产开发有限公司借入，贷款利率为中国人民银行基准利率的110%。

资金将用于上海闵行区一处居住地产开发项目的第三阶段施工。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
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