重温稿-台湾货币市场：短率稳于低位，银行多开小幅负数以利季底调度

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 短率稳于低位
* 目前各银行拆出意愿高，开小负数
* 短票量增明日最大，但消化顺畅
记者 高洁如
路透台北3月13日 - 台湾银行间短率周四仍稳于低位。提存期中旬，各大型银行仍踊跃拆出，但落点仍在月内，以因应季底的资金需求高峰。
交易员表示，目前央行仍积极收受隔夜的游资，这令全体银行连续开出负数。不过，虽然近期银行的准备数字持续为负，但相信各银行不会太大胆地开出过大的负数，以因应季底可能因调不到资金产生无法弭平的缺口。
〞我虽然做负数但其实每天都差不多是小正、小负，季底还是小心一点的。〞一位大型民营银行交易员表示。
交易员并称，在大型银行方面，目前可从之取得拆款，但落点多是在21日之前，大部分拆出的银行还是倾向把钱在最后一周都留在手上，以利季底的拆借。
银行间隔夜拆款加权平均利 报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.400%，上日收盘区间则为0.295-0.390%；一周拆款利率成交在0.380-0.430%，亦同上日。
**发票量升**
短票市场方面，票券商指出，今日的票量约较上日增加三成，明日周五更会较今日增加二成。而虽然短票量增，市场却消化得很快，短票利率仍然在低位不变。
他们称，目前3月最后一周落点的资金很少，如果届时向银行拆不到资金，则会转向企业以债券附买回、债券买卖断跨季的资金来补足需求，应不致太过困难。
今日30天期短票利率区间主要在0.60-0.61%，利率同上日。
台湾央行周四公布，共发行4,117.5亿台币存单，其中包括100亿台币两年期存单；若相较今日存单到期金额4,021.5亿台币，存单发行余额增96亿。 周五到期1,067亿。
拆款中心 资料显示，周四超额准备为负71亿台币，累计超额准备为负1,166亿台币、加计前期1%的超额准备为负649亿台币。
**RP利率区间低位成交比重略增**
债券市场附买回(RP)利率持稳低位。市场人士表示，近期整体市场资金情势宽松，时序将迈入月中投信端资金仍偏多，令RP利率区间低位成交比重略增。
证券商交易员指出，随着一年期及两年期存单相继标低于预期，显示整体市场资金仍显宽裕，近日投信端资金仍持续涌进，惟因RP券源不多，不仅吸引跨月RP成交比重增加，RP成交利率亦略靠向区间低位。
“今天投信端打电话问丢钱比较多。”一位大型券商交易员说。
另有证券交易员提及，虽然近期投信端RP成交以月内为主，但跨月RP交投亦渐有增加的趋势，若有投信端客户一定要落点月底当周，则强制成交在区间低位，逐步引导资金直接跨月。
证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.56%为主，30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，区间低位成交比重皆较上日略有提高。
主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.52%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.57%，表现大致持稳。(完) (集体采写 詹静宜; 审校 张喜良)
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