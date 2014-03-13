东南亚股市：大多收高，印尼股市逼近八个月高点

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透曼谷3月13日 - 东南亚股市周四大多收升，泰国股市因投资者选择买入派息股票而表现优异；印尼股市收在近八个月高点处，得益于消费类股在利率决定前上涨。
泰国股市 收高1.04%，至1,370.50点的12月4日以来高点。印尼股市 收升0.9%至4,726.17，为7月23日以来最高收位，消费相关类股引领涨势。
印尼央行一如预期维持指标利率在7.5%不变，因为通胀率上升和卢比下跌压力减退。央行利率决定在市场周四收盘后发布。
越南股市 上涨0.88%，连续第七日收高，受助于投资者对宏观经济的信心增强。
马来西亚股市 缩减稍早涨幅，收盘近持平于1,818.86。此前该国公布的工业生产数据不及预期。
新加坡股市 和菲律宾股市 均连续第二日下跌，不少近期上涨的个股走低。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 403.71 2.69 +0.67 +3.95 388.37
新加坡 3081.39 -16.04 -0.52 -2.72 3167.43
马来西亚 1818.86 0.26 +0.01 -2.58 1866.96
泰国 1370.50 14.08 +1.04 +5.53 1298.71
印尼 4726.17 41.78 +0.89 +10.57 4274.18
菲律宾 6429.79 -32.68 -0.51 +9.17 5889.83
越南 595.22 5.20 +0.88 +17.95 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。