东南亚股市：大多收高，印尼股市逼近八个月高点

路透曼谷3月13日 - 东南亚股市周四大多收升，泰国股市因投资者选择买入派息股票而表现优异；印尼股市收在近八个月高点处，得益于消费类股在利率决定前上涨。

泰国股市 收高1.04%，至1,370.50点的12月4日以来高点。印尼股市 收升0.9%至4,726.17，为7月23日以来最高收位，消费相关类股引领涨势。

印尼央行一如预期维持指标利率在7.5%不变，因为通胀率上升和卢比下跌压力减退。央行利率决定在市场周四收盘后发布。

越南股市 上涨0.88%，连续第七日收高，受助于投资者对宏观经济的信心增强。

马来西亚股市 缩减稍早涨幅，收盘近持平于1,818.86。此前该国公布的工业生产数据不及预期。

新加坡股市 和菲律宾股市 均连续第二日下跌，不少近期上涨的个股走低。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 403.71 2.69 +0.67 +3.95 388.37

新加坡 3081.39 -16.04 -0.52 -2.72 3167.43

马来西亚 1818.86 0.26 +0.01 -2.58 1866.96

泰国 1370.50 14.08 +1.04 +5.53 1298.71

印尼 4726.17 41.78 +0.89 +10.57 4274.18

菲律宾 6429.79 -32.68 -0.51 +9.17 5889.83

越南 595.22 5.20 +0.88 +17.95 504.63

(完)

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