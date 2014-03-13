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亚洲 | 2014年 3月 13日 星期四 19:13 BJT

中国政策：交通运输大部门改革完成，统管铁路、航空、邮政

路透北京3月13日 - 中国交通运输大部门体制改革尘埃落定。交通部官方网站刊登的新闻稿称，调整后的交通运输部将负责管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局。

新闻稿称，目前交通运输部有关职责和机构编制调整已基本到位。此次改革初步建立起与综合交通运输体系相适应的大部门体制机制，平衡铁路、公路、水路、民航和邮政规划方面的职能。

在监督管理方面，交通运输部将负责监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；承担公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；承担组织、协调、指挥重大海上溢油应急处置等有关工作。（完）

参看详情请点选 here (发稿 李然; 审校 林高丽)
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