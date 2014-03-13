中国政策：交通运输大部门改革完成，统管铁路、航空、邮政

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透北京3月13日 - 中国交通运输大部门体制改革尘埃落定。交通部官方网站刊登的新闻稿称，调整后的交通运输部将负责管理国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局。
新闻稿称，目前交通运输部有关职责和机构编制调整已基本到位。此次改革初步建立起与综合交通运输体系相适应的大部门体制机制，平衡铁路、公路、水路、民航和邮政规划方面的职能。
在监督管理方面，交通运输部将负责监测分析交通运输运行情况，发布有关信息；承担公路、水路国家重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；承担组织、协调、指挥重大海上溢油应急处置等有关工作。（完）
参看详情请点选 here (发稿 李然; 审校 林高丽)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。