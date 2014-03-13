马来西亚期市：棕榈油期货连跌第三日，因行业数据出炉前交易员调仓

路透雅加达3月13日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第三日下滑，逆转了盘中稍早的升势，因交易员在未来几日的行业数据出炉前调整仓位。

马来西亚指标5月棕榈油期货 收盘时下跌0.3%至每吨2,812马币(林吉特)。棕榈油期货价格盘中稍早一度触及2,802马币的3月4日以来高位。

“市场转为下跌，这是在意料之中的，”雅加达一名棕榈油交易员称。

“市场淡静，”他说，并补充称在未来几日发布出口数据之前，交投呈现区间波动。

船货检验机构Intertek Testing Services将于3月15日发布马来西亚3月1-15日棕榈油出口数据，另一家机构Societe Generale de Surveillance则将在3月17日发布数据。

周四的总成交量为42,436口，高于35,000口的平均水平。

资深分析师称，如果厄尔尼诺现象卷土重来打击棕榈油种植，那么棕榈油价格可能升逾3,500马币，上次升至该价位是在2012年4月。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 徐文焰；审校 李春喜)