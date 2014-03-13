国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水转为正值，受4月的需求支撑

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透新加坡3月13日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周四转为正值，这是逾一周以来首见，消息人士称因受助于4月市场对低粘度燃料油的需求支撑。
路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价升水估计为每吨0.33美元，较昨日上升1.33美元。
“我对180-cst燃料油的看法略偏乐观，因为(亚洲将收到)更多高粘度燃料油，”一名新加坡交易员表示。
亚洲4月估计将收到417万吨西方燃料油，其中接近200万吨来自美洲和加勒比海地区，这些地区出口的燃料油粘度较高。
这些船货需要进一步混合以降低粘度，才能成为适合在亚洲进行现货交易的燃料油，比如380-cst燃料油。
新加坡贸易机构IE Singapore的最新库存数据显示，新加坡总体燃料油库存在3月12日止当周增加13.05%，达到三周高点1,947.8万桶(306.7万吨)。
市场人士称，如果日本重启核电厂，低硫燃料油的升水可能下滑。
BP买入两批380-cst燃料油，价格为每吨598美元。
联合石化和嘉能可各向BP出售2万吨380-cst燃料油，船期分别为4月1-5日和4月6-10日。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
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路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。