国际油市：亚洲180-cst燃料油现货升水转为正值，受4月的需求支撑

路透新加坡3月13日 - 亚洲180-cst燃料油现货升水周四转为正值，这是逾一周以来首见，消息人士称因受助于4月市场对低粘度燃料油的需求支撑。

路透数据显示，180-cst燃料油较新加坡现货报价升水估计为每吨0.33美元，较昨日上升1.33美元。

“我对180-cst燃料油的看法略偏乐观，因为(亚洲将收到)更多高粘度燃料油，”一名新加坡交易员表示。

亚洲4月估计将收到417万吨西方燃料油，其中接近200万吨来自美洲和加勒比海地区，这些地区出口的燃料油粘度较高。

这些船货需要进一步混合以降低粘度，才能成为适合在亚洲进行现货交易的燃料油，比如380-cst燃料油。

新加坡贸易机构IE Singapore的最新库存数据显示，新加坡总体燃料油库存在3月12日止当周增加13.05%，达到三周高点1,947.8万桶(306.7万吨)。

市场人士称，如果日本重启核电厂，低硫燃料油的升水可能下滑。

BP买入两批380-cst燃料油，价格为每吨598美元。

联合石化和嘉能可各向BP出售2万吨380-cst燃料油，船期分别为4月1-5日和4月6-10日。(完)

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