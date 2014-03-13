欧元区经济：欧央行的传统政策选项不多--魏德曼

路透法兰克福3月13日 - 欧洲央行管委会成员魏德曼周四称，该央行在必要时拥有进一步的政策工具，但任何新的行动都将很快令央行面对一些相关的法律问题。

在强调他认为暂时无需采取更多政策行动的同时，魏德曼称欧洲央行在必要时也有可用的政策工具。(完)