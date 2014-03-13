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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 20:28 BJT

欧元区经济：目前不太可能出台进一步的非常规政策--欧洲央行克诺特

路透阿姆斯特丹3月13日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特周四指出，欧元区不太可能需要进一步的非常规货币政策举措，因为经济正恢复稳定，通缩风险也有限。

克诺特重申，他赞同在需要时把利率降为负值，但表示通缩担忧并不强烈。“我认为(通缩)不会失去控制，”他说。

“如果情况改变，我们就需要再考虑一下是否应在货币政策立场、利率或者货币政策传递过程方面做点什么，”克诺特补充道。(完)
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