主要国家经济指标预测--3月14日****

路透3月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 3月14日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 62.5% 0430 日本工业生产修正值(较前月) 1月 -- +4.0% 产能利用率指数(较前月) -- +2.2% 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差27 逆差22 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差86 逆差77.2 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8% 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 82.0 81.6 现况指数 95.8 95.4 预期指数 73.0 72.7 1430 美国ECRI经济领先指标 3月7日当周 -- 133.5 2300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -- +1.6% 进口(较上年同期) -- +4.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差9.3 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 3月13日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 -- 韩国央行利率决议 3月 2.5% 2.5% 0001 英国RICS房价指数 2月 45 52 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加4.73 增加1.8 全职就业人数(万人) 增加8.05 -- 就业参与率 64.8% 64.5% 失业率 6.0% 6.0% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 2月终值 +0.6% +0.5% (较上年同期) +1.1% +1.0% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较上月) 2月终值 -0.1% -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 意大利HICP(较上月) -0.3% -0.3% (较上年同期) +0.4% +0.5% 1230 加拿大产能利用率 第四季 82.0% 82.2% 1230 加拿大新屋价格(较前月) 1月 +0.3% +0.1% 1230 美国进口价格 2月 +0.9% +0.4% 出口价格 +0.6% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月8日当周 31.5 33.0 四周均值(万人) 33.1 -- 续请失业金人数(万人) 3月1日当周 285.5 290.0 1230 美国零售销售(较前月) 2月 +0.3% +0.2% 扣除汽车零售销售(较前月) +0.3% +0.2% 1400 美国企业库存 1月 +0.4% +0.4% 1800 美国联邦预算(亿美元) 2月 赤字1,935 赤字2,120 (完)