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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 07:38 BJT

****主要国家经济指标预测--3月14日****

路透3月14日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    3月14日(五)
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段       预估值        前值
    0200  新西兰公债外资持有比例                          2月            --        62.5%
    0430  日本工业生产修正值(较前月)                      1月            --        +4.0%
              产能利用率指数(较前月)                                     --        +2.2%
    0700  德国消费者物价指数(CPI)(较上月)             2月终值          +0.5%       +0.5%
                                 (较上年同期)                          +1.2%       +1.2%
    0700  德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月)        2月终值          +0.5%       +0.5%
                                      (较上年同期)                     +1.0%       +1.0%
    0815  瑞士生产者/进口物价(较前月)                     2月            --         持平
                             (较上年同期)                                --        -0.3%
    0930  英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    1月         逆差27      逆差22
          英国全球贸易收支(亿英镑)                        1月         逆差86    逆差77.2
    1000  欧元区就业人口(较前季)                       第四季            --         持平
                        (较上年同期)                                     --        -0.8%
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)             2月终值          +0.2%       +0.2%
                                 (较上年同期)                          +1.2%       +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                +0.1%       +0.2%
                               (较上年同期)                            +1.4%       +1.3%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数           3月初值           82.0        81.6
                                   现况指数                             95.8        95.4
                                   预期指数                             73.0        72.7
    1430  美国ECRI经济领先指标                     3月7日当周            --        133.5
    2300  韩国出口(较上年同期)                      2月修正值            --        +1.6%
              进口(较上年同期)                                           --        +4.0%
              贸易收支(亿美元)                                           --      顺差9.3
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    3月13日(四)
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值
     --   韩国央行利率决议                               　3月          2.5%        2.5%
    0001  英国RICS房价指数                                 2月            45          52
    0030  澳洲就业人数(万人)                               2月      增加4.73     增加1.8
              全职就业人数(万人)                                    增加8.05         --
              就业参与率                                               64.8%       64.5%
              失业率                                                    6.0%        6.0%
    0745  法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)         2月终值         +0.6%       +0.5%
                                      (较上年同期)                     +1.1%       +1.0%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较上月)            2月终值         -0.1%       -0.1%
                                   (较上年同期)                        +0.5%       +0.5%
          意大利HICP(较上月)                                           -0.3%       -0.3%
                    (较上年同期)                                       +0.4%       +0.5%
    1230  加拿大产能利用率                              第四季         82.0%       82.2%
    1230  加拿大新屋价格(较前月)                           1月         +0.3%       +0.1%
    1230  美国进口价格                                     2月         +0.9%       +0.4%
              出口价格                                                 +0.6%       +0.2%
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)              3月8日当周          31.5        33.0
              四周均值(万人)                                            33.1         --
              续请失业金人数(万人)                  3月1日当周         285.5       290.0
    1230  美国零售销售(较前月)                             2月         +0.3%       +0.2%
              扣除汽车零售销售(较前月)                                 +0.3%       +0.2%
    1400  美国企业库存                                     1月         +0.4%       +0.4%
    1800  美国联邦预算(亿美元)                             2月     赤字1,935   赤字2,120
    (完)
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