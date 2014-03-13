国际油市：石脑油裂解价差收在约两周高位，供应趋紧支撑人气

路透新加坡3月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第四日上升，徘徊在约两周高点每吨126.88美元附近，交易员称因供应趋紧支撑市场人气。

印度3月石脑油出口总量约为60万吨，为10月以来最高，不过对市场影响甚微，因为这仍低于2013年每月均值约66万吨。

欧洲和地中海运往亚洲的石脑油减少，也有助支撑市场。

亚洲汽油裂解价差跌至每桶9.45美元的五日低点，亚洲最大的汽油进口国印尼4月的需求较3月减少。

印尼购买的4月发货的88号汽油不到900万桶，3月为970万桶。

一名交易员表示，印度BPCL原本罕见地标购共计2.5万吨4月6-10日抵达孟买的汽油，但最终可能取消购买。

周四亚洲市场有两笔汽油交易和三笔石脑油交易达成。(完)

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