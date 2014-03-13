国际油市：石脑油裂解价差收在约两周高位，供应趋紧支撑人气

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透新加坡3月13日 - 亚洲石脑油裂解价差周四连续第四日上升，徘徊在约两周高点每吨126.88美元附近，交易员称因供应趋紧支撑市场人气。
印度3月石脑油出口总量约为60万吨，为10月以来最高，不过对市场影响甚微，因为这仍低于2013年每月均值约66万吨。
欧洲和地中海运往亚洲的石脑油减少，也有助支撑市场。
亚洲汽油裂解价差跌至每桶9.45美元的五日低点，亚洲最大的汽油进口国印尼4月的需求较3月减少。
印尼购买的4月发货的88号汽油不到900万桶，3月为970万桶。
一名交易员表示，印度BPCL原本罕见地标购共计2.5万吨4月6-10日抵达孟买的汽油，但最终可能取消购买。
周四亚洲市场有两笔汽油交易和三笔石脑油交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 徐文焰；审校 李春喜)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。