表格：美国2月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透3月13日 - 美国商务部周四公布：
* 美国2月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%
* 美国2月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。
2月 1月 14年2月/13年2月
零售销售 0.3 -0.6 1.5
扣除汽车 0.3 -0.3 1.3
汽车/零部件 0.3 -2.2 2.2
电子产品/电器 -0.2 2.6 -2.4
加油站 0.1 1.0 -4.6
扣除汽车/汽油/建材
(核心零售销售) 0.3 -0.6 2.1
(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数