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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 20:55 BJT

表格：美国2月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%

路透3月13日 - 美国商务部周四公布：

* 美国2月扣除汽车的零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%

* 美国2月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。

　 2月　 1月 　14年2月/13年2月

零售销售 0.3 -0.6 1.5

扣除汽车 　 0.3 -0.3 1.3

汽车/零部件 　 0.3 -2.2 2.2

电子产品/电器 -0.2 2.6 -2.4

加油站 0.1 1.0 -4.6

扣除汽车/汽油/建材

(核心零售销售) 0.3 -0.6 2.1

(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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