表格：美国3月6日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透3月13日 - 美国农业部(USDA)周四公布3月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 476.9 89.2 566.1 487.9 89.2 29,114.0 24,227.1
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.7 133.0
玉米 683.4 103.6 787.0 992.9 103.6 38,218.0 14,778.7
高粱 0.8 0.0 0.8 4.7 0.0 3,456.9 1,072.3
大豆 113.6 776.9 890.5 498.7 776.9 44,279.8 35,411.3
豆粕 159.9 143.0 302.9 161.8 143.0 7,801.9 7,522.5
豆油 7.2 0.0 7.2 7.4 0.0 556.6 785.4
皮马棉 8.3 0.0 8.3 8.4 0.0 605.0 714.0
陆地棉 59.9 120.4 180.3 130.8 122.4 8,765.2 10,436.7
稻米 48.5 0.0 48.5 50.6 0.0 2,379.4 2,584.7
(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李春喜 审校 徐文焰)
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