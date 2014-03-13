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市场报道 | 2014年 3月 13日 星期四 21:41 BJT

美国股市：小幅开高，此前零售与就业数据优于预期

路透纽约3月13日 - 美国股市周四小幅开高，标普500指数有望连续第二日上涨。此前美国公布了强于预期的零售销售与就业市场数据。

道琼工业指数 上扬22.09点或0.14%，报16,362.17。标准普尔500指数 涨3.24点或0.17%，至1,871.44。Nasdaq指数 升14.047点或0.32%，报4,337.379。(完)
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