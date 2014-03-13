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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 02:37 BJT

美国各类经济指标总览--2014/3/13

美国商务部周四公布，美国2月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。美国2月扣除汽车的零售销售较前月
增加0.3%，预估为增加0.2%。 
    
    美国商务部公布，美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致，12月确认为增长0.5%。 
    
    美国财政部公布，美国2月预算赤字为1,935亿美元(预估为赤字2,120亿美元)，2013年2月为赤字2,035亿美元。 
    
    美国劳工部公布，2月出口物价上升0.6%，创2013年2月来最大增幅(预估为上升0.2%)，1月为上升0.2%(前值为成
长0.2%)。2月进口物价上升0.9%，为2013年2月来最大升幅(预估为上升0.4%)，1月上升0.4%(前值为成长0.1%)。 
    
    美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为31.5万人(预估为33.0万人)。 

                                         当前值                           前次值  
 失业率(%)                                  6.7  (2月)                       6.6  (1月修正值)
 非农业就业岗位(万)                    增加17.5  (2月)                  增加12.9  (1月修正值)
 平均时薪(%)                               +0.4  (2月)                      +0.2  (1月)
 消费者物价指数(CPI)(%)                    +0.1  (1月)                      +0.2  (12月)
 不包括食品和能源CPI(%)                    +0.1  (1月)                      +0.1  (12月)
 实质所得(%)                               +0.1  (1月)                      -0.5  (12月修正值)
 生产者物价指数(PPI)(%)                    +0.2  (1月)                      +0.1  (12月修正值)
 不包括食品和能源PPI(%)                    +0.2  (1月)                      持平  (12月修正值)
 国内生产总值(GDP)(%)                      +2.4  (第四季修正值)             +3.2  (第四季初值)
 GDP平减指数(%)                            +1.6  (第四季修正值)             +1.3  (第四季初值)
 零售销售(%)                               +0.3  (2月)                      -0.6  (1月修正值)
 国际贸易收支(亿美元)                 逆差391.0  (2月)                 逆差389.8  (12月修正值)
 雇佣成本(%)                               +0.4  (第三季)                   +0.5  (第二季修正值)
 工业生产(%)                               -0.3  (1月)                      +0.3  (12月修正值)
 产能利用率(%)                             78.5  (1月)                      78.9  (12月修正值)
 初请失业金人数(万人)                      31.5  (3月8日当周)               32.4  (3月1日当周)
 联邦预算(亿美元)                     赤字1,935  (2月)                 赤字104.2  (1月)
 领先指标(%)                               +0.3  (1月)                      持平  (12月修正值)
 个人所得(%)                               +0.3  (1月)                      持平  (12月)
 个人消费支出(PCE)物价(%)                  +0.1  (1月)                      +0.2  (12月)
                                                                                  
 消费者信贷(亿美元)                     增加137  (1月)                   增加159  (12月修正值)
 企业库存(%)                               +0.4  (1月)                      +0.5  (12月)
 建筑支出(%)                               +0.1  (1月)                      +1.5  (12月修正值)
 消费者信心                                78.1  (2月)                      79.4  (1月修正值)
 房屋开工(万户)                            88.0  (1月)                     104.8  (12月修正值)
 建筑许可(万户)                            93.7  (1月)                      99.1  (12月修正值)
 成屋销售(万户)                             462  (1月)                       487  (12月修正值)
 新屋销售(万户)                            41.4  (12月)                     44.5  (11月修正值)
 工厂订单(%)                               -0.7  (1月)                     －2.0  (12月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                     -1.0  (1月)                      -4.2  (12月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                  51.6  (2月)                      54.0  (1月)
 供应管理协会制造业指数                    53.2  (2月)                      51.3  (1月)
 趸售(批发)库存(%)                         +0.6  (1月)                      +0.4  (12月修正值)
 进口物价(%)                               +0.9  (2月)                      +0.4  (1月修正值)
 出口物价(%)                               +0.6  (2月)                      +0.2  (1月)
 单位劳工成本(%)                           -0.1  (第四季修正值)             -1.6  (第四季初值)
 非农业生产率(%)                           +1.8  (第四季修正值)             +3.2  (第四季初值)
 经常账(亿美元)                       赤字948.4  (第三季)              赤字966.1  (第二季)
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