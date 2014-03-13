美国各类经济指标总览--2014/3/13

美国商务部周四公布，美国2月零售销售较前月增加0.3%，预估为增加0.2%。美国2月扣除汽车的零售销售较前月 增加0.3%，预估为增加0.2%。 美国商务部公布，美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致，12月确认为增长0.5%。 美国财政部公布，美国2月预算赤字为1,935亿美元(预估为赤字2,120亿美元)，2013年2月为赤字2,035亿美元。 美国劳工部公布，2月出口物价上升0.6%，创2013年2月来最大增幅(预估为上升0.2%)，1月为上升0.2%(前值为成 长0.2%)。2月进口物价上升0.9%，为2013年2月来最大升幅(预估为上升0.4%)，1月上升0.4%(前值为成长0.1%)。 美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为31.5万人(预估为33.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 6.7 (2月) 6.6 (1月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加17.5 (2月) 增加12.9 (1月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (2月) +0.2 (1月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (1月) +0.1 (12月) 实质所得(%) +0.1 (1月) -0.5 (12月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (1月) +0.1 (12月修正值) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (1月) 持平 (12月修正值) 国内生产总值(GDP)(%) +2.4 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) GDP平减指数(%) +1.6 (第四季修正值) +1.3 (第四季初值) 零售销售(%) +0.3 (2月) -0.6 (1月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差391.0 (2月) 逆差389.8 (12月修正值) 雇佣成本(%) +0.4 (第三季) +0.5 (第二季修正值) 工业生产(%) -0.3 (1月) +0.3 (12月修正值) 产能利用率(%) 78.5 (1月) 78.9 (12月修正值) 初请失业金人数(万人) 31.5 (3月8日当周) 32.4 (3月1日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,935 (2月) 赤字104.2 (1月) 领先指标(%) +0.3 (1月) 持平 (12月修正值) 个人所得(%) +0.3 (1月) 持平 (12月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月) 消费者信贷(亿美元) 增加137 (1月) 增加159 (12月修正值) 企业库存(%) +0.4 (1月) +0.5 (12月) 建筑支出(%) +0.1 (1月) +1.5 (12月修正值) 消费者信心 78.1 (2月) 79.4 (1月修正值) 房屋开工(万户) 88.0 (1月) 104.8 (12月修正值) 建筑许可(万户) 93.7 (1月) 99.1 (12月修正值) 成屋销售(万户) 462 (1月) 487 (12月修正值) 新屋销售(万户) 41.4 (12月) 44.5 (11月修正值) 工厂订单(%) -0.7 (1月) －2.0 (12月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) -1.0 (1月) -4.2 (12月修正值) 供应管理协会非制造业指数 51.6 (2月) 54.0 (1月) 供应管理协会制造业指数 53.2 (2月) 51.3 (1月) 趸售(批发)库存(%) +0.6 (1月) +0.4 (12月修正值) 进口物价(%) +0.9 (2月) +0.4 (1月修正值) 出口物价(%) +0.6 (2月) +0.2 (1月) 单位劳工成本(%) -0.1 (第四季修正值) -1.6 (第四季初值) 非农业生产率(%) +1.8 (第四季修正值) +3.2 (第四季初值) 经常账(亿美元) 赤字948.4 (第三季) 赤字966.1 (第二季)