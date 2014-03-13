表格: 美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透3月13日 - 美国商务部周四公布，美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致，12月确认为增长0.5%。
1月库存销售比为1.32个月，为2009年10月以来最高，12月为1.3个月。
1月企业库存及销售数据如下(经季节调整):
(变动百分比) 1月 12月 (前值) 14年/13年1月
库存 0.4 0.5 3.9
销售 -0.9 -0.1 2.5
1月 12月 (前值) 13年1月
库存/销售比 1.32 1.30 1.30 (完)
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(编译 母红；审校 李军)
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