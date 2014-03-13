版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 13日 星期四 22:05 BJT

表格: 美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致

路透3月13日 - 美国商务部周四公布，美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致，12月确认为增长0.5%。

1月库存销售比为1.32个月，为2009年10月以来最高，12月为1.3个月。

1月企业库存及销售数据如下(经季节调整):

(变动百分比) 1月 12月 (前值) 14年/13年1月

库存 0.4 0.5 3.9

销售 -0.9 -0.1 2.5

　　　　　　　 1月 12月 (前值) 13年1月

库存/销售比 1.32 1.30 1.30 (完)

浏览美国数据相关新闻,请点选 ;其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选

(编译 母红；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐