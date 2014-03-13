表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为3.630%，投标倍数为2.35

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透华盛顿3月13日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.630 中值 3.572 低值 3.500 价格/得标 价格 99.904729 高值得标比率 92.15% 投标倍数 2.35 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,007,400 总投标 30,585,474,900 竞争性投标得标 12,983,982,500 非竞争性投标得标 16,024,900 FED附加 0 初级市场交易商投标 21,959,400,000 初级市场交易商得标 6,316,369,000 直接投标 2,696,100,000 直接投标得标 1,635,215,000 间接投标 5,913,950,000 间接投标得标 5,032,398,500 发行细节 发行日 2014/03/17 到期日 2044/02/15 CUSIP码 912810RE0 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。