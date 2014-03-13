马航事件：卫星获取过失联航班电子脉冲，但未显示航向或技术状况-消息人士

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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路透3月13日 - 接近调查的消息人士周四表示，在与地面控制失去联系后，通信卫星获取过失联马航MH370航班的电子脉冲信号，但信号没有显示航班航向或技术状况。
消息人士表示，“脉冲信号”是飞机维修纠错系统准备在需要时同卫星通信的信号，但没有搭上联系，因马航等都没有订购全面的故障维修服务。
两位消息人士还证实制造商波音 和劳斯莱斯 在航班失联后没有获得任何维护数据。
消息人士在不愿具名的情况下表示，在航班正常飞行的过程中，仅收到一个引擎维护更新数据。
波音和劳斯莱斯都拒绝发表评论。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。