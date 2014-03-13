《日本重要政经日程》--3月14日

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
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3月13日(四)
2350 - 日本央行公布2月政策会议记录
3月14日(五)
-- - 财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后召开记者会
0130 - 五年期政府公债标售
0200 - 日本公共事业部门公布燃料使用和发电量月度数据
0430 - 1月工业生产修正值
0600 - 日本关西电力 社长Makoto Yagi召开月度记者会
0700 - 东北电力 社长Makoto Kaiwa召开记者会
0800 - 日本永旺 公布中期经营计划
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 张荻)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。