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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 06:33 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月13日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 65.70 -3.30 -4.78 5686888

搜狐 73.00 -3.48 -4.55 1143055

网易 66.12 -1.48 -2.19 909233

百度 166.09 -8.09 -4.64 5814309

台湾

台湾积体电路 19.27 -0.16 -0.82 3184022

联电 2.05 -0.01 -0.49 87151

日月光 5.27 -0.02 -0.38 222174

硅品精密 6.89 +0.18 +2.61 1376842

和信超媒体 1.55 +0.06 +4.03 528845

友达 3.18 -0.07 -2.15 95966

中华电信 30.42 -0.19 -0.62 22242

台湾国际航电 52.49 -1.13 -2.11 974777

香港

中国移动 44.85 -0.40 -0.88 199664

中国联通 11.73 -0.29 -2.41 251051

中国电信 40.54 -1.36 -3.25 36420

中芯国际 3.96 +0.02 +0.51 48820

电讯盈科 4.90 +0.12 +2.51 186

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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法股CAC-40指数 (整理 张荻)
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