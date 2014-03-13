《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月13日

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 65.70 -3.30 -4.78 5686888
搜狐 73.00 -3.48 -4.55 1143055
网易 66.12 -1.48 -2.19 909233
百度 166.09 -8.09 -4.64 5814309
台湾
台湾积体电路 19.27 -0.16 -0.82 3184022
联电 2.05 -0.01 -0.49 87151
日月光 5.27 -0.02 -0.38 222174
硅品精密 6.89 +0.18 +2.61 1376842
和信超媒体 1.55 +0.06 +4.03 528845
友达 3.18 -0.07 -2.15 95966
中华电信 30.42 -0.19 -0.62 22242
台湾国际航电 52.49 -1.13 -2.11 974777
香港
中国移动 44.85 -0.40 -0.88 199664
中国联通 11.73 -0.29 -2.41 251051
中国电信 40.54 -1.36 -3.25 36420
中芯国际 3.96 +0.02 +0.51 48820
电讯盈科 4.90 +0.12 +2.51 186
(完)
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路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。