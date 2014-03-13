《路透早报》--3月14日

一周全球重要经济数据和事件预告PDF：

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[今日看点]

经济数据：

--香港2月底止外汇基金境外资产数据

--日本1月工业生产修正值

--德国2月消费者物价指数(CPI)终值

--英国1月贸易收支

--欧元区第四季就业数据

--美国生产者物价指数(PPI)2月终值

--美国路透/密西根大学消费者信心指数3月初值

--美国ECRI经济领先指标

重大事件及官员讲话：

--日本央行公布2月政策会议记录(周四2350GMT)

--日本财务大臣麻生太郎和经济财政大臣甘利明在内阁会议后举行记者会

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰会上讲话

--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)讲话

--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)讲话

以下为欧美市场时段(3月13日下午5:00至3月14日早上7:00)重大新闻与市场摘要：

--乌克兰危机持续发酵，欧美股又下跌

乌克兰克里米亚半岛周日公投日益临近，国际情势越发趋紧。随着危机的升级，欧美股市下挫，美国公债价格上扬，日圆和瑞郎等避险货币受青睐，金价亦来到六个月高点。

尽管欧盟和美国表示将对俄罗斯实行制裁的立场较预期更强硬，但俄罗斯在同乌克兰接壤的边境地区举行新的军事演习，在占据乌克兰克里米亚地区的计划上没有让步迹象。

德国总理梅克尔表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。

美国务卿克里表示，如果克里米亚就是否加入俄罗斯的公投如期在周日举行，美国和欧盟将在周一针对俄罗斯采取“一系列严厉的措施”。

--美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点

美国商务部公布上月零售销售增长0.3%，结束连续两个月下降的势头，而且多数领域的销售增长。劳工部报告显示，上周经季节调整后初请失业金人数下降9,000至31.5万人，创11月底以来最低。初请失业金人数四周均值也降至12月初以来低点，进一步显示就业市场状况正在回升。

数据显示经济在因严冬而突然放缓之后恢复活力，并更加令人相信美联储将继续缩减货币刺激规模。

美股起初上涨，但稍后因担忧乌克兰情势及中国经济状况而弃守涨幅。美国公债价格上扬，美元兑一篮子货币则下滑。

* 其他数据包括：

表格: 美国1月企业库存较前月增长0.4%，与预估一致

美国数据：2月预算赤字为1,935亿美元，预期的赤字2,120亿美元

表格：美国2月出口物价创2013年2月来最大升幅

--美联储已开始“退出”极度宽松政策-费舍尔

美联储副主席提名人费舍尔向美国参议院金融委员会表示，美联储已开始将过去五年的超宽松货币政策划上句号。“我认为退出宽松货币政策正在开始，或已经开始了，”费舍尔说。

美联储在12月宣布，从今年1月起缩减每月购债规模，且美联储官员表示，他们预期若经济继续改善，美联储将在今年稍晚结束购债。

--欧洲央行准备抗击通缩，密切关注欧元汇率-总裁德拉吉

欧洲央行总裁德拉吉表示，因欧元走强令物价施压，欧洲央行一直准备采取进一步政策举措以防止通缩成形。

德拉吉对通胀的立场相对一周前在欧洲央行政策会议记者会上的讲话较温和 ，其讲话后，欧元兑美元和日圆进一步下滑。

此外，德国央行总裁魏德曼称，欧洲央行可以动用的常规政策工具已所剩无几，一天前，数位欧洲央行决策者的讲话暗示，央行准备在必要时采取政策行动。而魏德曼等人的讲话则强调了欧洲央行实施非常规政策举措面临的阻力。

--中国银行业大砍给过度发展行业的贷款，最高降幅达20%-消息人士

了解情况的银行和行业消息人士表示，对中国过度发展行业融资状况的担忧日益加剧，促使许多银行削减给这些行业的贷款，最高削减幅度达20%。消息人士称，中国银监会也已要求银行提交按照不同行业划分的未偿还贷款例行报告，但要求他们纳入同衍生产品和债务融资相关的贷款。“将被审计的具体行业包括钢铁、水泥、铝冶炼、平板玻璃、船舶建造等，”另一获悉银监会要求文件的银行消息人士表示。

尚不清楚银监会的重点是何种衍生品贷款或债务融资。

[市场摘要]: 股市: --美国股市周四下挫，道指和标普500指数单日跌幅为2月初来最大，因对乌克兰和俄罗斯紧张局势的担忧加重，且有更多迹象显示中国经济放缓。

道琼工业指数收跌231.19点，或1.41%，至16,108.89点；标准普尔500指数下跌21.86点，或1.17%，至1,846.34点.Nasdaq指数收低62.912点，或1.46%，至4,260.42点。 --欧股触及五周收盘低点，因投资人担心中国经济成长放缓以及乌克兰紧张局势，市场人气受挫。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收低1.1%，报1,293.35点，为2月6日来最低收位。

英国富时100指数收低1.01%报6,553.78点；德国DAX指数下跌1.86%，报9,017.79点；法国CAC-40指数收挫1.29%，报4,250.51点。 汇市: --日圆兑欧元和美元上扬，此前美国国务卿克里暗示如果乌克兰克里米亚地区周日进行公投，西方将可能针对俄罗斯采取一系列措施予以回应。不安的投资人抛售股票和高风险资产，买入日圆、瑞郎和其他避险资产。

纽约尾盘，欧元兑日圆跌1.41%，报140.84日圆。日圆兑美元攀升1.1%报101.66。欧元兑美元跌0.3%，报1.3858美元。

债市: --美国较长期公债价格上涨至逾一周高位，因如果乌克兰克里米亚地区就入俄的公投如期举行，美国和欧洲将可能针对俄罗斯作出回应，地缘政治紧张局势升温。

美国10年期公债价格上扬21/32，收益率报2.65%，收益率周三报2.726%。30年期公债价格大涨1-10/32，收益率报3.596%。

--爱尔兰公债收益率触及纪录低位，因该国自2010年接受国际救助后进行的首次例行公债标售获强劲需求，标志着该国全面恢复入市融资的能力。

10年期爱尔兰公债收益率下跌3个基点，报3.2%，盘初触及历史低位2.981%。意大利10年期公债收益率跌2个基点，报3.40%，略高于上周触及的八年低位3.365%。

油市: --布兰特原油期货下跌，因中国经济数据弱于预期，抵销对俄罗斯和西方国家就乌克兰危机对峙局面将可能引发原油供应受扰的忧虑。美国原油期货小幅上涨，因美国零售销售和就业市场数据良好，令投资人对美国经济感到乐观，盖过对中国的忧虑。

美国原油上涨0.21美元，结算价报每桶98.20美元。布兰特原油下跌0.63美元，结算价报每桶107.39美元。 金属市场: --金价升至六个月高位，因投资人担心中国经济成长放缓，且对俄罗斯和乌克兰就克里米亚危机的僵持局面忧虑持续，打压对较高风险资产的需求，提升了黄金的吸引力。

1839GMT，现货金涨0.4%，报1,371.74美元。美国COMEX-4月期金收涨1.90美元，报每盎司1,372.40美元。 --伦铜在上日反弹后恢复跌势，因对中国经济的忧虑加剧，此前中国公布的工业产出和零售销售数据疲弱。

期铜在本周初大跌，将本年迄今跌幅扩大至12%。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收报6,415美元，周三收报6,505美元。