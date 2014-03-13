《综述》美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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商务部公布的另一份报告显示，1月扣除汽车的零售库存录得7月以来最大增幅。分析师称，这应有助于抵消疲弱的消费者支出，并因此提高对经济成长的预估。
即便如此，多数分析师预计第一季GDP环比年率仅为扩张2%左右，较第四季2.4%的增速有所放缓。
去年下半年企业累积了大量库存，使得许多分析师预计1月补充库存速度将放慢。
1月库存销售比创2009年10月以来最高。
汽车和零配件经销商销售增加，提振2月零售销售，电子和家电销售则下降。
建材和园艺设备商店销售增加，可能是因为消费者购买清扫积雪的工具。
家居店、服饰店和在线零售商销售上升，体育用品商店和餐饮销售亦增加。但食品饮料店销售则下降。(完) (编译 张涛/朱小军/龚芳/李爽 审校 张荻)
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路透4月21日 - 多元化企业通用电气(奇异,GE)周五公布第一季工业业务现金流转为负值，而且低于公司自身预期，不过获利和营收高于分析师预估。
路透伦敦4月21日 - 英国央行货币政策委员会(MPC)委员桑德斯周五表示，他预计英国今年的经济增速和通胀率要高于央行两个月前的预估，认为利率在继续提振经济的同时存在温和上升空间。