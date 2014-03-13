《综述》美国2月零售销售回升，上周初请失业金人数降至三个月低点

商务部公布的另一份报告显示，1月扣除汽车的零售库存录得7月以来最大增幅。分析师称，这应有助于抵消疲弱的消费者支出，并因此提高对经济成长的预估。

即便如此，多数分析师预计第一季GDP环比年率仅为扩张2%左右，较第四季2.4%的增速有所放缓。

去年下半年企业累积了大量库存，使得许多分析师预计1月补充库存速度将放慢。

1月库存销售比创2009年10月以来最高。

汽车和零配件经销商销售增加，提振2月零售销售，电子和家电销售则下降。

建材和园艺设备商店销售增加，可能是因为消费者购买清扫积雪的工具。