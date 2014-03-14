版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 12:38 BJT

日本数据：1月工业生产下修为较前月升3.8%，产能利用率指数升5.9%

路透东京3月14日 - 日本经济产业省周五公布，1月工业生产下修为较前月上升3.8%。

1月工业生产初值为上升4.0%，12月为增加0.9%。

1月产能利用率指数较前月上升5.9%，至107.3。(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐