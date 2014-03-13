欧洲经济指标预测--3月14日-3月21日****

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月14日(五) 0700 德国CPI(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.2% +1.2% 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.0% +1.0% 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.3% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 1月 逆差27 逆差22 英国全球贸易收支(亿英镑) 1月 逆差86 逆差77.2 1000 欧元区就业人口(较前季) 第四季 -- 持平 (较上年同期) -- -0.8% 3月17日当周 3月17日(一) 1000 欧元区通胀率(较前月) 2月终值 +0.4% -1.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 3月17日-18日 0700 德国趸售物价(较前月) 2月 +0.2% -0.1% (较上年同期) -2.1% -1.7% 3月18日(二) 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 顺差2.05 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差36.18 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 1月 逆差25 顺差139 1000 德国ZEW经济景气判断指数 3月 55.0 55.7 现况指数 52.4 50.0 3月19日(三) 0930 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 3月 -- 0-9-0 (升息-维持利率不变-降息) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少2.76 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 截至1月三个月 -- 7.2% 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年) -- +1.1% (不包括奖金)(较上年) -- +1.0% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 25.0 28.7 3月20日(四) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较上月) 2月 持平 -0.1% (较上年同期) -0.9% -1.1% 0700 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 顺差22.4 顺差25.94 0830 瑞士三个月目标LIBOR 第一季 -- 0.25% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 正3 3月21日(五) 0900 意大利工业订单(较前月)(经季节调整) 1月 -- -4.9% 工业订单(较上年同期)(未经季节调整) -- +1.9% 意大利工业销售(较前月)(经季节调整) 1月 -- -0.3% 工业销售(较上年同期)(经工作日调整) -- -0.6% 0900 意大利薪资指数(较上月) 2月 -- +0.6% (较上年同期) -- +1.4% 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 -- 负64.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 盈余254.0 1000 欧元区消费者信心 3月 负12.15 负12.70 (完)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数