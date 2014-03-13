澳新经济指标预测--3月14日-3月21日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月10日当周 3月14日(五) 0200 新西兰公债外资持有比例 2月 -- 62.5% 3月16日(日) 2100 新西兰Westpac消费者信心指数 第一季 -- 120.1 3月17日当周 3月17日(一) 暂无重要经济数据公布。 3月18日(二) 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 赤字14.09 赤字47.80 截至第四季当年度 赤字74.10 赤字87.70 3月19日(三) 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.9% +1.4% (较上年同期) +3.0% +3.5% 3月20日(四) 2145 新西兰短期访问者人数净变化 2月 -- +12.20% 永久性/长期移民人数净变化(人) -- 3,090 3月21日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)