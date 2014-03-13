马航事件：消息人士称失联航班在与空管失联后曾发出“脉冲信号”

马来西亚期市：棕榈油期货连涨第二天，因斋月需求增加且技术性修正
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
* “脉冲信号”显示失联客机在失踪后系统仍工作一段时间
* 美国称搜索区域可能扩大至印度洋
* 印度将在安达曼海和尼科巴群岛部署搜索力量
* 中国总理要求“相关方”加强协调
* 失联客机载有227名乘客和12名机组人员
路透3月14日 - 接近调查的消息人士周四表示，在与地面控制失去联系后，通信卫星获取过失联马航MH370航班的电子脉冲信号，但信号没有显示航班航向或技术状况。
但是“脉冲信号”说明该客机的故障排除系统已经打开并准备好与卫星联络，这显示载有239人的该航班在与空管失去联系之后，至少仍具备联络能力。
消息人士称，系统传输该类信号约一个小时一次，并称接收到了五或六次信号。不过消息人士也表示，单凭该类信号无法证明该飞机是在空中还是在陆地上。
目前多国搜索行动已经包括十余个国家，搜索区域已覆盖泰国湾、安达曼海以及马来半岛两侧。
美国表示搜索区域可能很快扩大至印度洋，这也符合该航班在起飞约一小时后或曾转向西行的猜测。
印度国防部已经下令在安达曼海和尼科巴群岛部署舰船、飞机和直升机。
在第六天的搜索中，飞机搜索了中国卫星图像显示可能有残骸的区域，但未发现该航班踪影。
中国政府总理李克强在新闻发布会上要求“相关方”加强协调，中国民航局局长也表示希望马来西亚能“更顺畅”地沟通信息。(完) (编译 朱晓军；审校 张荻)
路透吉隆坡4月21日 - 马来西亚棕榈油期货周五连涨第二天，因穆斯林斋月开始前需求增强，而且本周稍早大幅下挫后出现技术性修正。
路透迪拜4月21日 - 近月燃料油东西方套利价差周五升至近两个月高位，受油轮运费上升提振，尽管阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普(ARA)的燃料油库存下降，而新加坡库存充裕。
荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月20日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的汽油库存增长5.77%，达到近120万吨。