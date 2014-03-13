《美国上市公司业绩公布日程表》--3月14日至3月21日

标题新闻：印尼给予自由港印尼分支出口铜精矿的许可，有效期至明年2月--贸易部官员
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汤森路透3月13日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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18 Mar AMC Q1 2014 Adobe Systems 0.25 22 0.35
18 Mar AMC Q3 2014 甲骨文(Oracle) 0.70 33 0.65
19 Mar 11:30 Q3 2014 联邦快递(FedEx) 1.52 28 1.23
19 Mar BMO Q3 2014 General Mills, Inc. 0.68 16 0.64
19 Mar AMC Q2 2014 Jabil Circuit, Inc. 0.11 12 0.53
20 Mar Q3 2014 ConAgra Foods 0.60 13 0.55
20 Mar BMO Q1 2014 Lennar Corp. 0.28 20 0.26
20 Mar AMC Q3 2014 耐克公司(Nike) 0.72 26 0.73
21 Mar 11:00 Q3 2014 Darden Restaurants 0.82 14 1.02
21 Mar BMO Q4 2013 蒂芙尼(Tiffany) 1.52 23 1.40
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 郑茵)
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