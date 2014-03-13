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市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 07:20 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月14日-3月21日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
    
    3月10日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    3月14日(五)
    1230  美国生产者物价指数(PPI)(较前月)                 2月终值       +0.2%      +0.2%
                             (较上年同期)                               +1.2%      +1.2%
                        核心PPI(较前月)                                 +0.1%      +0.2%
                             (较上年同期)                               +1.4%      +1.3%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数               3月初值        82.0       81.6 
                             现况指数                                    95.8       95.4
                             预期指数                                    73.0       72.7
    1430  美国ECRI经济领先指标                         3月7日当周         --       133.5 
    
    3月17日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    3月17日(一)
    1230  美国纽约联邦储备银行制造业指数                      3月       正6.5     正4.48
    1300  美国整体资本净流动(亿美元)                          1月         --  净流出1196
    1300  外资购买美国公债(亿美元)                            1月         --   净买入179
    1315  美国工业生产(较前月)                                2月       +0.2%      -0.3%        
              制造业产出(较前月)                                        +0.3%      -0.8%      
              产能利用率                                                78.6%      78.5%
    1400  美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数            3月          49         46 
    
    3月18日(二)
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             3月15日当周         --       +1.3%
    1230  美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                     2月       +0.1%      +0.1%
                　　　　　　　　 (较上年同期)                             --       +1.6%
              扣除食品和能源(较前月)                                    +0.1%      +0.1%
                            (较上年同期)                                +1.6%      +1.6%
    1230  美国实质所得                                        2月        持平      +0.1%
    1230  美国房屋开工年率(万户)                              2月        91.0       88.0
              建筑许可年率(万户)                                         95.5       93.7 
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           3月15日当周         --       +2.5%
    1230  加拿大制造业销售                                    1月         --       -0.9%
    1530  美国克利夫兰联邦储备银行CPI                         2月         --       +0.2%
    
    3月19日(三)
    1100  美国抵押贷款市场指数                              前一周        --       373.3
              再融资指数                                                  --      1547.9
    1230  加拿大趸售(批发)贸易(较前月)                        1月         --       -1.4%
    1230  美国经常帐(亿美元)                               第四季   赤字875.0  赤字948.4
    1800  美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定                --          --     0-0.25%  
              量化宽松总规模(亿美元)                                      --         650
              购买抵押支持证券(MBS)                                       --         300
              购买公债                                                    --         350
    
    3月20日(四)
    1230  美国一周初请失业金人数(万人)                 3月15日当周        --        31.5
              四周均值(万人)                                              --       33.05
              续请失业金人数(万人)                      3月8日当周        --       285.5
    1400  美国成屋销售年率(万户)                               2月        466        462
    1400  美国领先指标                                         2月      +0.4%      +0.3%
    1400  美国费城联邦储备银行制造业指数                       3月      正4.0      负6.3
    
    3月21日(五)
    1230  加拿大CPI(较前月)                                    2月         --      +0.3%
                   (较上年同期)                                            --      +1.5%
    1230  加拿大零售销售(较前月)                               1月         --      -1.8%
    1430  美国ECRI经济领先指标                         3月14日当周         --        -- 
    (完)

        
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                       日本与韩国                  
    欧洲                               澳洲与新西                  
                                       兰           
    中国                               台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                               日本                        
    欧洲                               韩国                        
    中国                               香港                        
    澳洲                               台湾                        
 
 (整理 王翔琼；审校 李爽)
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