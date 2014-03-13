美国与加拿大经济指标预测--3月14日-3月21日****

欧洲已公布经济指标--2017/4/21
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程： 3月10日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月14日(五) 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月终值 +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.2% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) +1.4% +1.3% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 82.0 81.6 现况指数 95.8 95.4 预期指数 73.0 72.7 1430 美国ECRI经济领先指标 3月7日当周 -- 133.5 3月17日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月17日(一) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 正6.5 正4.48 1300 美国整体资本净流动(亿美元) 1月 -- 净流出1196 1300 外资购买美国公债(亿美元) 1月 -- 净买入179 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.2% -0.3% 制造业产出(较前月) +0.3% -0.8% 产能利用率 78.6% 78.5% 1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 3月 49 46 3月18日(二) 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 3月15日当周 -- +1.3% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.1% +0.1% (较上年同期) -- +1.6% 扣除食品和能源(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1230 美国实质所得 2月 持平 +0.1% 1230 美国房屋开工年率(万户) 2月 91.0 88.0 建筑许可年率(万户) 95.5 93.7 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 3月15日当周 -- +2.5% 1230 加拿大制造业销售 1月 -- -0.9% 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2% 3月19日(三) 1100 美国抵押贷款市场指数 前一周 -- 373.3 再融资指数 -- 1547.9 1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 1月 -- -1.4% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字875.0 赤字948.4 1800 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定 -- -- 0-0.25% 量化宽松总规模(亿美元) -- 650 购买抵押支持证券(MBS) -- 300 购买公债 -- 350 3月20日(四) 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月15日当周 -- 31.5 四周均值(万人) -- 33.05 续请失业金人数(万人) 3月8日当周 -- 285.5 1400 美国成屋销售年率(万户) 2月 466 462 1400 美国领先指标 2月 +0.4% +0.3% 1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 3月 正4.0 负6.3 3月21日(五) 1230 加拿大CPI(较前月) 2月 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.5% 1230 加拿大零售销售(较前月) 1月 -- -1.8% 1430 美国ECRI经济领先指标 3月14日当周 -- -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西 兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 李爽)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透4月21日 - 东南亚股市周五收高，风险人气因美股上涨而获得提振，另外受助于大宗商品价格温和反弹。由于外界预期企业获利强劲而且对美国税改充满希望，促使美股上涨。 印尼股市 收高1.2%，创下3月中以来最大日内涨幅，全周累计涨幅为0.9%。 投资者未受美国对中国钢产品出口进行贸易调查的影响，亚洲钢铁生产股大多持稳至上涨，东南亚股市反应了亚洲普遍的人气。 马来西亚股市 收高0.8%，本周周线涨幅为1.5%，创下3月中以来最大单周涨幅。 菲律宾 和泰国股市 分别收高约0.2%，但周线分别下跌0.7%和1.2%。 越南股市 几收平。 印尼和马来西亚股市下周一因公众假期将休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数