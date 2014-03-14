东欧情势：俄军在乌克兰边境附近举行新的演习；欧美严厉警告

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 梅克尔称会出现“灾难”，除非莫斯科改变做法
* 克里警告若克里米亚推进公投，将采取“严厉措施”
* 克里米亚领导人预计多数民众会投票支持与俄罗斯合并
路透柏林/莫斯科3月13日 - 俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。
德国总理梅克尔发表异常强硬且激烈的讲话，警告除非俄罗斯改变做法，否则会出现“灾难”。乌克兰对立的两派示威者发生打斗，一名男子死亡。
梅克尔态度极其鲜明。此前外界怀疑她可能努力避免与俄罗斯总统普京对抗。
“和俄罗斯的邻国一样，我们不仅把它视为威胁。这不仅会改变欧盟与俄罗斯之间的关系，”她对议会表示，“也这会给俄罗斯带来巨大的损害，经济上和政治上的损害。”
美国务卿克里称，如果克里米亚周日公投，美国和欧盟将在周一采取一系列针对俄罗斯的严厉措施予以回应。
梅克尔近日成为威胁对俄罗斯采取严厉措施的主要人物。她在原东德长大，会说流利的俄语。
情势发展迅速，似乎表明莫斯科争取在西方能采取协调行动之前，让吞并克里米亚成为既成事实。
俄罗斯以前夺占前苏联加盟共和国的领土并没有遇到严重后果。俄罗斯2008年出兵格鲁吉亚并夺取了两个分离地区。但如果普京这次也希望不会引起强烈反响，可能打错了算盘。
欧盟最快周一就可能实施制裁措施，已经给俄罗斯经济蒙上阴影。
高盛调低了对今年俄罗斯经济成长的预估，从3%降至1%，认为乌克兰紧张局势导致资本外逃。高盛表示，今年以来外流资本已达450亿美元，主要是俄罗斯人把资金存往国外。
俄罗斯股市周四触及四年半低点，2月中旬以来下跌了20%。俄罗斯债券违约保险成本升至近两年来最高。
这场危机迫使一些俄罗斯公司搁置了在国外公开上市筹资的计划。
莫斯科誓言对西方制裁以牙还牙。但欧洲领导人似乎认为，俄罗斯受到的损害将远大于欧洲。(完)
(编译 张涛；审校 龚芳)
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