更新版1-欧洲金融：欧洲央行准备好抗击通缩，密切关注欧元汇率--总裁德拉吉

(新增市场反应等细节)

* 欧元汇率对于评估物价稳定的重要性升高

* 目前通缩风险相当有限

* 但欧洲央行随时准备在必要时进一步行动

* 实质利率料在预测期内下降

* 欧元兑美元在德拉吉谈话后走贬

路透维也纳3月13日 - 欧洲央行总裁德拉吉周四表示，因欧元走强压制物价，欧洲央行一直在准备防止通缩成形的额外政策举措。 德拉吉在维也纳发表演说时指出，目前通缩风险“相当有限”，不过，通胀保持低位时间越长，通缩风险出现的可能性就越高。 “因此欧洲央行一直在准备额外非传统货币政策措施应对这种可能性，准备在必要时采取进一步果断行动，”德拉吉表示。 “对于任何通胀预期开始失控的实质风险，都将采取进一步的货币政策举措来应对，”他补充说。

在德拉吉发表谈话后，欧元兑美元走贬。 与一周前在欧洲央行政策会议记者会上的讲话相较，德拉吉对通胀的立场相对温和；当时他表示，欧元区经济持续复苏，且近期经济数据大致正面，欧洲央行毋须采取进一步行动。

欧洲央行上周表明毋须采行新的经济刺激措施后，欧元兑美元一度攀升至两年半高位。

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧周二表示，市场未完全掌握央行3月会议释出的关键信息。 德拉吉周四表示，鉴于目前的通胀水准，欧元汇率“在我们评估物价稳定时重要性越来越高”。 在过去一年半的时间内，欧元有效汇率肯定对低通胀有明显影响。 德拉吉重申将维持指标利率在目前或更低水准一段长时间的前瞻性指引，并称经济将开始吸收大量闲置产能，通胀将逐步升向2%。

他说，＂我们的前瞻性指引产生实际上的放宽政策立场效果，实质利率在预测期内料将下降。＂