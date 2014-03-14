欧洲个股：巴克莱将评估其投行业务状况及规模--消息人士

批评人士称，巴克莱首席执行长詹金斯需要加强对投行业务的成本控制，特别是此前他在接受报纸采访时表示，他不得不给美国的投资银行家加薪，以免银行陷入”死结“。

消息人士表示，这次对投资银行业务的评估旨在改善获利能力。该部门去年的股东权益报酬率(ROE)为8.2%--低于资本成本，同时其成本收入比从39.6%增至43.2%。

监管加强再加上投行部门最赚钱的固定收益交易不够热络，使巴克莱的投行部门面临越来越大的回报压力。

固定收益业务营收继去年下半年大幅下滑后，今年仍然承压。德意志银行 周四也表示，今年开局”缓慢“，此前花旗集团 和摩根大通 也发出类似警讯。

这意味着，获利能力的提高或许只能靠成本削减。

其他银行正在收缩固定收益业务，将资金配置到股票和咨询部门，或投向其他商业银行领域。

有关薪酬问题的争吵让巴克莱与投资者关系紧张，部分投资者威胁要在下个月的年度股东大会上投票反对该行的薪酬计划。詹金斯正在同投资者会晤，解释其中的原因以及他对投行业务的长期愿景。

詹金斯一再表示，会保持较大的投行业务规模。(完)