版本:
中国
市场报道 | 2014年 3月 14日 星期五 07:28 BJT

《汇市简讯》欧元/美元出现流星形态，操作宜谨慎

2311GMT

* 创下28个月高点，停止单被触发

* 但多头难以守住涨势--蜡烛图上出现流星形态

* 收在关键的1.3800/30支撑上方，因此多头仍有希望

* 上涨目标仍在1.409，但短期内需要保持谨慎

* 图表：link.reuters.com/jad67v

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

全球汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 澳元、新西兰元报导

加元报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 拉美货币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐