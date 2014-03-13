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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 07:35 BJT

《汇市简讯》美元/日圆可能即将测试200日均线

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* 跌破2月高点构成的支撑--停止单被触发

* 日线明显收在1.0260/70区域下方，将是重大的卖出信号

* 涨势已达到103.1上方的目标区--现在恢复下跌

* 大势仍很明确，即1月2日形成了重大头部

* 下一目标是接近61.8%费波纳奇回档位的200日均线，以及100整数位

* 图表：link.reuters.com/mad67v

(完)

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