路透专访：台新投信期待台股基金规模翻倍，审慎看待新基金发行--高层

* 台新投信期待台股基金规模逾倍增至100亿台币

* 旗下台股基金亮眼，主流基金获理柏台股基金五年奖

* 通路强势令投信发展受限，新发行基金须考虑再三

记者 董永年

路透台北3月17日 - 波段表现强势的台股，成为投信业寄望资产规模增长的原动力。台湾台新投信表示，希望今年其台股基金规模能自40亿台币扩增逾倍至100亿，并期待每年能缴出20%报酬率的绩效。

钻研台股近30年的台新投信新任董事长吴火生在接受路透专访时称，台湾受人口老化加速、产业结构失衡等影响，股市虽受惠欧美经济复苏，但今年加权股价指数 波动幅度料低于2,000点。且上市、柜个股已达1,500家，更凸显由下而上选股能力的重要性。

“台股今年会补涨，但要大好不容易。对精于选股的公司而言，区间盘整就是好事。”他说。

吴火生仍看好去年下半年以来表现红火、成员多属大陆台商的F类股。此外，占大盘权值过半的电子科技股中，尚未遭大陆取代的半导体股，以及第四代行动通讯(4G)建置、云端、穿戴式设备、手机游戏等次产业，也是看好的标的。

吴火生指出，希望可以成为外资来台湾投资股市的合作伙伴。以台湾偏低的利率水准，若每年都能交出20%的报酬率，相信会让客户满意。

台新投信的台股基金去年表现亮眼，台股全年涨幅11.8%，但其旗下四档股票基金投报率最佳者达到43%，最差的也有28.5%。其中的台新主流基金打败102档竞争对手，获得2014年理柏台湾基金奖的台股基金五年奖。

根据投信投顾公会新公布的境内基金统计资料显示，随着台股走多，2月台股基金规模已来到2,607.15亿台币，较上月的2,478.28亿增加了128.87亿台币，月增率5.19%。

群益投信统计，至上周五收盘，今年台股大盘上涨0.88%，OTC柜买指数 则是大涨12.73%。台股的亮丽表现也带动台股基金绩效上扬，其中以上柜型基金9.41%表现最佳，其次为科技型8.93%，中小型基金也有7.56%的报酬率。

**审慎看新基金发行**

虽然才回到投信两个月，不过吴火生在业界的资历甚深。他曾经担任群益、日盛、金鼎三家投信总经理，也历任金鼎投顾董事长、远雄人寿与富邦投信副总以及台新投顾董事长。

不过他也坦言，投信业的现况与四年前离开富邦投信时差异甚多。其中最令他难以适应的，是掌控销售通路的银行财富管理部门作风强势。

吴火生指出，台湾对基金募集的规定与国外不同，需要有一定额度才能成立。基金公司通常会借重通路资金将基金规模扩大，但通常到了闭锁期过后，资金便会抽离，令基金规模马上骤降。

“整个资产管理(AUM)规模几乎没有成长，但要付出很多成本，经营环境愈来愈不好。”他说。