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债券 | 2014年 3月 14日 星期五 07:43 BJT

美国个股：通用电气信用卡部门申请IPO，退出零售金融业务迈出第一步

路透3月13日 - 美国通用电气(奇异,GE) 旗下信用卡部门周四递交了首次公开发行(IPO)申请，该公司退出零售金融业务并减弱对金融部门依赖度的计划迈出第一步。

通用电气去年11月宣布计划拆分北美零售金融业务，让其成为一家上市公司。银行业人士估计该部门价值约为160-180亿美元。

彭博引述知情消息人士报导称，通用电气将希望此次IPO能最高筹资35亿美元，对该部门的估值为200-250亿美元。

公司发言人拒绝对此报导置评。
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