美国个股：通用电气信用卡部门申请IPO，退出零售金融业务迈出第一步

中国经济：坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、防风险等工作--习近平
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透3月13日 - 美国通用电气(奇异,GE) 旗下信用卡部门周四递交了首次公开发行(IPO)申请，该公司退出零售金融业务并减弱对金融部门依赖度的计划迈出第一步。
通用电气去年11月宣布计划拆分北美零售金融业务，让其成为一家上市公司。银行业人士估计该部门价值约为160-180亿美元。
彭博引述知情消息人士报导称，通用电气将希望此次IPO能最高筹资35亿美元，对该部门的估值为200-250亿美元。
公司发言人拒绝对此报导置评。
路透北京4月21日 - 中国国家主席习近平近日表示，要坚持稳中求进总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，扎实推动各项经济工作的开展；保持经济持续健康发展，要在推动产业优化升级、转变生产方式、提高创新能力及深化改革开放上下功夫。
路透上海4月21日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% 上限5.60% AA 1.07 第3-7年末还20%本金 投资开发建设 中合中小企业融资担保股份有限公司担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *宿迁裕丰资产 10
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *西安高新技术 3.5 7 4/28簿记建档 -- AA- 5/2-5/4 国开证券 产业开发创业园发展中心双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/西安高新控股提供担保) ========================================================================================= *石首市博雅 8.6 7 4/28簿记建档 --