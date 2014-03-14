中国个股：*ST超日旗下青海锦国兴公司60%股权遭司法拍卖

路透上海3月14日 - 近期爆出中国首起实质违约的上海超日太阳能科技股份有限公司 ，其债务纠纷又有新动向。浙江省桐乡市法院近日悄然公告，超日旗下青海锦国兴新能源科技有限公司60%股权下周六起公开拍卖，以偿还其所欠债务。

据桐乡市法院公告，锦国兴公司股权的起拍价为2,200万元人民币，保证金为300万元，下周六（22日）10点至周日（23日）10时在桐乡法院淘宝网司法拍卖网络平台上竞拍，对于购买人没有资格限制。

*ST超日在2012年底曾经发布公告称，拟以自有资金不超过6,691.5万元向青海锦国兴新能源科技有限公司增资扩股，以取得青海锦国兴60%的股权。而去年9月，*ST超日公告称，青海省政府同意每年配置给青海锦国兴、青海天华阳光并网光伏发电项目200MW左右，青海锦国兴享有该产业链配套光伏发电项目组件独家供应权利，青海天华阳光享有投资建设权利。

目前*ST超日尚未对青海锦国兴公司股权被法院拍卖事宜进行公告。

据*ST超日此前公告，桐乡法院去年7月下达执行通知函，要求公司向原告浙江尚源光伏科技公司支付货款及违约金等共1,981.16万元，否则将拍卖被查封的锦国兴60%股权，用以抵偿债务。此外，因多起诉讼纠纷，*ST超日的部分房产、车辆已被法院查封。

中国证券报周五报导评述称，在*ST超日整体现金流紧张、错失光伏春天的背景下，青海锦国兴实际上是公司为数不多的相对较好资产之一。本次股权拍卖，将使*ST超日再度断腕。

*ST超日最近财报中未披露锦国兴的股权价值。上述报导称，据了解，截止去年9月底，*ST超日所持的青海锦国兴60%股份的账面价值为6,698万元，但该标的法院拍卖的起拍价仅为2,200万元，仅相当于原购买价格的30%。

ST超日上周三称，2011年公司债券第二期利息原定付息日为上周五，利息金额共计8,980万元人民币。但公司付息资金仅落实400万元，因此，11超日债本期利息将无法于原定付息日按期全额支付。该事件标志着延续至今的中国债市刚性兑付就此终结。

11超日债 的受托管理人中信建投证券公司近日提请召集债券持有人会议，要求持有人授权未来可采取民事诉讼、处置担保物等方式来追讨所欠利息和违约责任。