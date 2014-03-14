版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:01 BJT

新西兰利率：央行官员称未来两年需要温和加息

路透惠灵顿3月14日 - 新西兰央行助理总裁John McDermott周五表示，新西兰需要一系列温和加息，未来两年加息比更晚加息要好。

新西兰央行周四将指标利率上调25个基点至2.75%，以控制通胀压力，此举符合预期。

“我们知道，加息可能造成一些困难，但现在温和加息要比明年很大幅度加息好得多，”John McDermott对新西兰广播电台表示。

他说，未来18个月到两年，新西兰央行料逐步加息。

McDermott还指出，去年对高风险、低存款住房贷款实施的限制在抑制房价上涨，但现在说是否或者何时可能解除限制还为时尚早。(完) (编译 李爽 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐