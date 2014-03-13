《中国报摘》--中国证券报3月14日

* 头版头条:

--国务院总理李克强在人大闭幕后的记者会上表示，对于“影子银行”等金融风险，正在加强监管，已排出时间表；中国有能力也有条件使今年经济运行保持在合理区间；GDP增速须保证比较充分的就业，使居民收入合理增长；对房地产市场要因城因地分类进行调控。

* 其他:

--《深交所2013年个人投资者状况调查报告》显示，个人投资者股票投资信心有所提升；受访者对融资融券交易的风险意识较高；投资者的资产组合更为多元化，基金渗透率升幅较快。

--国家发改委集中公布五条铁路线路建设项目的核准情况，总投资额约1,424亿元人民币。这五条铁路线路在今年1月或2月获得发改委核准，分别为新疆红柳河至淖毛湖、哈尔滨至牡丹江、哈尔滨至佳木斯、青岛至连云港、杭州至黄山。

--国家能源局日前公布《新建电源接入电网监管暂行办法》指出，向电网企业协商提出接入电网的新建电源项目，应列入政府能源主管部门批准的电力发展规划或专项规划。

--上海国际航运研究中心日前发布的《全球港口发展报告（2013）》指出，受多边/双边贸易协定范围扩大、P3等超级航运联盟等多重因素的影响，2014年将成全球港口步入扩张通道的开局之年，港口间的竞争压力将进一步加大，未来港口格局将很有可能面临新一轮的洗牌。