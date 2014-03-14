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货币新闻 | 2014年 3月 14日 星期五 08:08 BJT

日本股市：盘初重挫2.60%

路透东京3月14日 - 日股日经指数 周五盘初挫跌2.60%，至14,431.23点；东证股价指数 则跌2.28%，至1,176.03点。(完) (编译 龚芳)
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