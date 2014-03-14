东欧情势：美国向联合国提交草案称克里米亚公投非法，俄罗斯誓言否决

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透联合国3月13日 - 联合国安理会外交官员表示，美国周四在联合国安理会传阅了一份决议草案，草案称周日计划进行的克里米亚独立公投为非法，不过俄罗斯已经誓言将予以否决。
外交官员表示，这份一页篇幅的决议将呼吁各国不要承认亲俄罗斯的克里米亚地区的公投结果。克里米亚当地议会已经投票同意加入俄罗斯。
美国驻联合国大使Samantha Power在安理会15个成员国召开的会议后向记者表示，该决议旨在“牺牲无辜生命之前”改变俄罗斯的想法。
她在安理会发言时表示，该决议将“支持依照国际法，在必要时由安理会授权采取行动，从而和平解决乌克兰危机，保证世界安全与和平。”(完) (编译 朱晓军；审校 郑茵)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha