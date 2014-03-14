《全球重要经济事件一览表》--3月14日-3月21日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
(除特别说明外，均为GMT时间)
3月14日(五)
斯坦福--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席提名候选人费舍尔在斯坦福经济政策研究中心2014年经济峰会上讲话(0145)。
斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)就“我们是否吸取了此前金融危机的教训？”发言(0915)。
柏林--德国财政部长朔伊布勒发表关于欧洲的讲话(1500)。
斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁艾柯姆(Karolina Ekholm)发表讲话，题为“先驱还是反面教材？瑞典将债务纳入货币政策决策考量的经验”(1400)。
3月17日(一)
伦敦--英国央行金融稳定事务副总裁John Cunliffe将在查塔姆社(Chatham House)出席“市场结构、交易及融资新规则”会议(0930)。
3月18日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的利率会议。
伦敦--英国央行总裁卡尼将在卡斯商学院讲话时宣布对央行进行人事调整。
加拿大哈利法克斯--加拿大央行总裁波洛兹对当地商会讲话。
法兰克福--葡萄牙前财政部长加斯帕(Vitor Gaspar)就“金融系统的建立：美国初期历史经验”讲话(1600)。
3月19日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议。
法兰克福--欧洲央行管委会和一般委员会举行会议，预计不会宣布利率决定(至3月20日)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在全球经济研讨会上讲话(0500)。
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
日本大津--日本央行审议委员木内登英与当地企业领导人会面(0130)。
3月20日(四)
德国杜塞尔多夫--欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)参与“对世界而言微不足道？陷入全球化、监管和形象忧虑的德国银行”小组讨论(1500)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在日本商工会议所讲话(0715)。
苏黎世--瑞士央行举行货币政策评估(0830)。
3月21日(五)
华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参与布鲁金斯学会主办的“债务与金融市场的欠缺：一个名义GDP的案例”讨论(1545)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)举办货币政策国际研究论坛(IRFMP)第八届大会(至3月22日)。发言嘉宾包括：美联储理事史坦、美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔和欧洲央行副总裁冈斯坦西欧。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 张荻)
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