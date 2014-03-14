《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
*工商时报：
--点火债市，〞绿巨人〞中华邮政大举进场，带动供给量出笼。券商透露，中华邮政近来在债市两路并进，不仅大手笔进行公债交易，更大举买进包括台电等公司债，近一个月来进场买债规模估计已达300亿台币。
--行政院决定，2015年度中央政府总预算以450亿台币为节流目标，约占岁出1.9兆(万亿)台币的2.3%，年度未偿债务余额以占前三年GDP的38.6%为上限。副院长毛治国指示各部会需成立检讨小组，检讨经常性支出及法定义务支出是否必要。
--服贸协议朝野争议不休，国民党政策委员会执行长林鸿池表示，立法院长王金平预定今天8点20分召开朝野协商。国民党籍内政委员会召委张庆忠下周也将排案审查服贸协议，朝野攻守交换。
--金管会控管银行房贷、修缮贷款及建筑融资已见成效，银行局副局长邱淑贞表示，因相关授信比重过高被列管的银行，已由原先的17家降为九家，且逐步改善中，同时17家银行不动产抵押放款余额到今年元月底，已比2010年底减少1,850亿台币。
*经济日报：
--寿险业向金管会争取，扩大松绑四大项寿险资金限制，包括投资公共建设有主导权、海外地方债及大陆债信评比照国际债券、参与有担保的国际联贷案、放宽业者海外投资上限40%的RBC(资本适足率)规定。
--中央银行昨日在业务报告指出，目前国际金融业务分行(OBU)及国际证券业务分公司(OSU)，合计九项业务开放，金融业纳入自由经济示范区规划方案，可立即推动与适用。 (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha