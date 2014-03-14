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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:22 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月14日

*工商时报：

--点火债市，〞绿巨人〞中华邮政大举进场，带动供给量出笼。券商透露，中华邮政近来在债市两路并进，不仅大手笔进行公债交易，更大举买进包括台电等公司债，近一个月来进场买债规模估计已达300亿台币。

--行政院决定，2015年度中央政府总预算以450亿台币为节流目标，约占岁出1.9兆(万亿)台币的2.3%，年度未偿债务余额以占前三年GDP的38.6%为上限。副院长毛治国指示各部会需成立检讨小组，检讨经常性支出及法定义务支出是否必要。

--服贸协议朝野争议不休，国民党政策委员会执行长林鸿池表示，立法院长王金平预定今天8点20分召开朝野协商。国民党籍内政委员会召委张庆忠下周也将排案审查服贸协议，朝野攻守交换。

--金管会控管银行房贷、修缮贷款及建筑融资已见成效，银行局副局长邱淑贞表示，因相关授信比重过高被列管的银行，已由原先的17家降为九家，且逐步改善中，同时17家银行不动产抵押放款余额到今年元月底，已比2010年底减少1,850亿台币。

*经济日报：

--寿险业向金管会争取，扩大松绑四大项寿险资金限制，包括投资公共建设有主导权、海外地方债及大陆债信评比照国际债券、参与有担保的国际联贷案、放宽业者海外投资上限40%的RBC(资本适足率)规定。

--中央银行昨日在业务报告指出，目前国际金融业务分行(OBU)及国际证券业务分公司(OSU)，合计九项业务开放，金融业纳入自由经济示范区规划方案，可立即推动与适用。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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