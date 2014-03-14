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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:23 BJT

《汇市简讯》美元/日圆亚洲盘初未反弹，克里米亚公投令其承压

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* 尽管隔夜大幅下跌，但美元/日圆没有出现日本逢低买盘迹象

* 日圆周一可能保持买气，因克里米亚周日公投临近

* 如果公投按计划推进，投资者担心俄罗斯与西方之间的关系会更加紧张

* 美元/日圆据称在101.50之前有买单，这种说法目前提供支撑

(完)

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