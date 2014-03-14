美国企业：克莱斯勒召回49,400辆道奇Charger汽车，因大灯部件有问题

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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路透底特律3月13日 - 克莱斯勒 周四称，将召回约49,400辆全尺寸道奇Charger车，因其大灯部件可能存在过热问题。
克莱斯勒称，客户服务数据促使工程师对投诉进行调查，该公司因类似的问题在2012年召回逾9,600辆2011款和2012款Charger警用车，以解决辅助性跳线(jumper harnesses)和其他部件过热问题。
克莱斯勒表示，没有获知两次召回问题导致相关事故或伤亡事件。
在此次召回中，克莱斯勒称其将进行检查，若有必要将免费更换大灯辅助性跳线及灯泡，或者是更换某些装备有卤素大灯的2011-12款Charger车型的大灯组件。
克莱斯勒称，涉及本次召回的汽车中，有约43,450辆在美国，2,850辆在加拿大，375辆在墨西哥，2,700辆在北美以外地区。
克莱斯勒称，其将与相关车主联系，并通知其可以安排检查的时间。(完)
(编译 李爽 审校 王冠中)
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当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.3 (3月) +0.1 (2月) 不包括食品和能源核心CPI(%) -0.1 (3月) +0.2 (2月) 实质所得(%)