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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:42 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息3月14日

**证券时报**

--记者从新加坡交易所获悉，其将于2014年第三季度推出新的亚洲外汇期货系列，以扩增现有的外汇期货组合。新的亚洲外汇组合包括人民币、日元和泰铢的外汇期货合约。

**第一财经日报**

--记者从知情人士处获悉，山西联盛能源有限公司董事局主席邢利斌已被警方带走，历时近四个月的山西最大煤炭民企重整案再度被打上了一个问号。

--国家统计局局长马建堂在接受采访时称，面对困难挑战，中国经济2014年开局其实是总体良好。虽然工业增加值等指标增速有所回落，但总体仍处在比较高的水平，31个大中城市的调查失业率也基本稳定。

--南非当地媒体消息称，中国官方已表示，希望参与建设南非新核电站。南非计划投入1万亿兰特（约合5,700亿元人民币），建设3座总装机容量为960万千瓦的核电站。如果一切进展顺利，中国将可以同其他国家一起，分享这一块核电项目大蛋糕。

**21世纪经济报 道**

--一位接近监管层的人士向记者透露，新股发审会重启时间窗口约在3月20日，重启IPO发审的同时，在会排队的近700家企业或将同时完成预披露环节。

**东方早报**

--消息人士透露，中信银行 计划于今天与另一互联网巨头——百度 旗下的百度贴吧签署一个框架性的合作协议。

**每日经济新闻**

--央行调查统计司司长盛松成表示，余额宝这些互联网金融，实际上是在打金融监管的擦边球，它和银行是处于一个不公平竞争状态。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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