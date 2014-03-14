《中国报摘》--其他报纸重要消息3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
**证券时报**
--记者从新加坡交易所获悉，其将于2014年第三季度推出新的亚洲外汇期货系列，以扩增现有的外汇期货组合。新的亚洲外汇组合包括人民币、日元和泰铢的外汇期货合约。
**第一财经日报**
--记者从知情人士处获悉，山西联盛能源有限公司董事局主席邢利斌已被警方带走，历时近四个月的山西最大煤炭民企重整案再度被打上了一个问号。
--国家统计局局长马建堂在接受采访时称，面对困难挑战，中国经济2014年开局其实是总体良好。虽然工业增加值等指标增速有所回落，但总体仍处在比较高的水平，31个大中城市的调查失业率也基本稳定。
--南非当地媒体消息称，中国官方已表示，希望参与建设南非新核电站。南非计划投入1万亿兰特（约合5,700亿元人民币），建设3座总装机容量为960万千瓦的核电站。如果一切进展顺利，中国将可以同其他国家一起，分享这一块核电项目大蛋糕。
**21世纪经济报 道**
--一位接近监管层的人士向记者透露，新股发审会重启时间窗口约在3月20日，重启IPO发审的同时，在会排队的近700家企业或将同时完成预披露环节。
**东方早报**
--消息人士透露，中信银行 计划于今天与另一互联网巨头——百度 旗下的百度贴吧签署一个框架性的合作协议。
**每日经济新闻**
--央行调查统计司司长盛松成表示，余额宝这些互联网金融，实际上是在打金融监管的擦边球，它和银行是处于一个不公平竞争状态。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha