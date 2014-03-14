台湾财政：行政院明年总预算案目标节流450亿台币，占今年岁出的2.35%

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透台北3月14日 - 台湾行政院周四稍晚表示,有监于政府每年财政缺口预估约2,700亿台币，2015年度总预算编列将目标节省开支450亿台币；这约占2014年总预算案岁出总额的2.35%。
台湾立法院1月间通过2014年中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆7,069亿台币以及1兆9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。
行政院副院长毛治国周四主持召开财政健全专案小组会议，该小组由行政院主计总处、财政部及国发会担任核心幕僚单位。
行政院发出的新闻稿指出，会议主要针对依法律义务支出、基本运作需求、中央营业及非营业特种基金等具检讨空间及迫切性等议题进行讨论，请各主办部会先行内部研议，于二周内再召开会议研商。
针对台湾政府财政困窘，日前财政部推出短期税制调整的〞金融业营业税〞及〞两税合一〞制度变革，亦已经行政院通过，将送立法院审议。
台湾政府财政困窘，去年底的资料显示，估计2014年中央政府一年以上债务未偿余额可达5.42兆(万亿)台币，占国内生产总值（GDP）约14.79兆的36.69%，逼近公共债务法规定的40.6%上限。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha