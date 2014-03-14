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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:46 BJT

台湾财政：行政院明年总预算案目标节流450亿台币，占今年岁出的2.35%

路透台北3月14日 - 台湾行政院周四稍晚表示,有监于政府每年财政缺口预估约2,700亿台币，2015年度总预算编列将目标节省开支450亿台币；这约占2014年总预算案岁出总额的2.35%。

台湾立法院1月间通过2014年中央政府总预算案，岁入及岁出均微幅删减至1兆7,069亿台币以及1兆9,162亿台币，岁入岁出差短数2,093亿台币。

行政院副院长毛治国周四主持召开财政健全专案小组会议，该小组由行政院主计总处、财政部及国发会担任核心幕僚单位。

行政院发出的新闻稿指出，会议主要针对依法律义务支出、基本运作需求、中央营业及非营业特种基金等具检讨空间及迫切性等议题进行讨论，请各主办部会先行内部研议，于二周内再召开会议研商。

针对台湾政府财政困窘，日前财政部推出短期税制调整的〞金融业营业税〞及〞两税合一〞制度变革，亦已经行政院通过，将送立法院审议。

台湾政府财政困窘，去年底的资料显示，估计2014年中央政府一年以上债务未偿余额可达5.42兆(万亿)台币，占国内生产总值（GDP）约14.79兆的36.69%，逼近公共债务法规定的40.6%上限。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
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