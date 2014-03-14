版本:
中国
亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:49 BJT

日本个股：东芝向韩国Hynix提诉讼，要求就疑似NAND技术泄密进行赔偿

路透东京3月14日 - 东芝 周五表示，已向SK Hynix 提出诉讼，要求就旗舰NAND快闪记忆体晶片技术疑似泄漏给SK Hynix一事进行赔偿。

该诉讼案在东京地方法庭提出。此前东京警方逮捕了一名东芝旗下晶片制造商的离职工程师，因该工程师涉嫌不当提供技术资讯给SK Hynix。(完) (编译 王冠中; 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐