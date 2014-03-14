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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 09:04 BJT

全球金市：金价创六个月新高，受乌克兰局势和中国经济放缓疑虑支撑

俄罗斯周四在其与乌克兰接壤的边境地区举行新的军演，吞并乌克兰克里米亚地区的计划没有后退迹象，尽管欧盟(EU)与美国推动制裁的力度强于预期。

德国总理梅克尔周四表示，若俄罗斯对乌克兰的政策未改弦更张，则将面临“严重的”政治及经济伤害。 乌克兰对立的两派示威者发生打斗，一名男子死亡。

中国周四公布数据显示，该国经济今年前两个月明显放缓，投资、零售销售、工业生产增幅全都降至数年低位。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周四其黄金持仓增加2.1吨至813.30吨。

消息人士称，英国央行正就黄金存储和买卖收费评估问题与其金库用户进行磋商。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽 审校 王冠中/于春红)
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