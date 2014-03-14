《香港报摘》--经济日报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 要闻版头条：
--总理李克强昨天表示，有能力也有条件保持经济增长在合理范围，并解释7.5%的经济增长目标有弹性，而下限是「必须保证比较充分的就业，使居民收入有所增长」。
* 其他：
--人民币定期存款高息抢客战延续，战綫更进一步拉长，客户新资金存入本港中小型银行，现由3至24个月（见表）的短、中、长期定存息，均有逾3厘的高息选择。 个别银行推出高息「零存整付」，存户可定期兑换。
--大埔白石角地皮流标后，即时震荡区内二手楼价。学者指出，若市场持续再有地皮流标，市场对楼价下跌的预期会更加明显，预计十大屋苑楼价短期下跌3%至5%。
--屈臣氏最快3月底前递交上市申请，全球最大猪肉食品生产商万洲国际拟3月27日上市聆讯，第二季集资额上看千亿。
--国泰君安 去年纯利增长74.7%至5.36亿港元，末期息升85.7%至0.13元。主席兼行政总裁阎峰表示，集团会继续扩充网上销售理财产品业务。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha