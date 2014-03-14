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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:48 BJT

《香港报摘》--经济日报3月14日

* 要闻版头条：

--总理李克强昨天表示，有能力也有条件保持经济增长在合理范围，并解释7.5%的经济增长目标有弹性，而下限是「必须保证比较充分的就业，使居民收入有所增长」。

* 其他：

--人民币定期存款高息抢客战延续，战綫更进一步拉长，客户新资金存入本港中小型银行，现由3至24个月（见表）的短、中、长期定存息，均有逾3厘的高息选择。 个别银行推出高息「零存整付」，存户可定期兑换。

--大埔白石角地皮流标后，即时震荡区内二手楼价。学者指出，若市场持续再有地皮流标，市场对楼价下跌的预期会更加明显，预计十大屋苑楼价短期下跌3%至5%。

--屈臣氏最快3月底前递交上市申请，全球最大猪肉食品生产商万洲国际拟3月27日上市聆讯，第二季集资额上看千亿。

--国泰君安 去年纯利增长74.7%至5.36亿港元，末期息升85.7%至0.13元。主席兼行政总裁阎峰表示，集团会继续扩充网上销售理财产品业务。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 黄凯)
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