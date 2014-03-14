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亚洲 | 2014年 3月 14日 星期五 08:55 BJT

《香港报摘》--信报3月14日

* 要闻版头条：

--内地经济增长引擎顿失动力，首季增长恐怕保不住7.5%，国务院总理李克强却暗示暂时不会出手救亡。

* 其他：

--「阿里巴巴已有95%确定将转赴美国纽约上市」， 英国《金融时报》引述消息人士透露；与此同时，该报指阿里巴巴已停止与港交所 展开上市谈判。有市场人士却认为，近日动作多多的阿里巴巴，似乎已对港交所失去耐性，故疑再度「出口术」施压。

--多次重申不会撤资的长和系，再次减持本港的资产。和黄 在新加坡上市的和记港口信托，减持亚洲货柜码头的60%股权，套现最多24.72亿港元，并录得1.25亿元盈利。

--虚拟货币交易平台ANX今天推出本港首部比特币自动柜员机（Bitcoin ATM），用户最快15秒就可把港元直接兑换成比特币，币值以当时市场均价厘订。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
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