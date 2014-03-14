《香港报摘》--信报3月14日

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差处于下行趋势，因供应过剩
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
* 要闻版头条：
--内地经济增长引擎顿失动力，首季增长恐怕保不住7.5%，国务院总理李克强却暗示暂时不会出手救亡。
* 其他：
--「阿里巴巴已有95%确定将转赴美国纽约上市」， 英国《金融时报》引述消息人士透露；与此同时，该报指阿里巴巴已停止与港交所 展开上市谈判。有市场人士却认为，近日动作多多的阿里巴巴，似乎已对港交所失去耐性，故疑再度「出口术」施压。
--多次重申不会撤资的长和系，再次减持本港的资产。和黄 在新加坡上市的和记港口信托，减持亚洲货柜码头的60%股权，套现最多24.72亿港元，并录得1.25亿元盈利。
--虚拟货币交易平台ANX今天推出本港首部比特币自动柜员机（Bitcoin ATM），用户最快15秒就可把港元直接兑换成比特币，币值以当时市场均价厘订。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅；审校 黄凯)
路透迪拜4月17日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周一较前一交易日微涨，但过去一周下跌，官方数据显示新加坡上周库存增加后，市场持续担心供应过剩情况。
路透新加坡4月17日 - 亚洲航煤裂解价差周一上涨，行业消息人士称来自北亚的现货船货有限，不过来自印度的现货供给抑制涨幅。
路透4月17日 - 多数东南亚股市周一收低，对海外地缘政治风险的担忧推动投资者转向避险资产；新加坡股市下跌1%。 围绕朝鲜问题及即将举行的法国大选的疑虑，已经挫伤全球投资者信心，而美国经济数据疲弱，又进一步打击了市场人气。 尽管今日稍早出炉的中国多项经济数据好于预期，但仍未能激发起投资者的热情。中国近期公布了一系列良好数据，投资者已经变得比较乐观。 相似的是，新加坡强劲的3月出口数据并未提振上周金管局审慎论调 所造成的低迷人气。 新加坡股市 下跌近1%至3月底以来最低，由工业及金融股领跌 。 星展集团 及华侨银行下跌约1%。 棕榈树种植业者Golden Agri-Resources 跌幅最大。 泰国股市 收低0.9%，受能源及工业股拖累。 “在泰国股市扮演重要角色的机构投资人转为净买入，但我认为外部 方面的许多考量打压买气，”Phillip Securities策略师Teerada Cha